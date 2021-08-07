Курс доллара в Украине до 2023 года: прогноз аналитиков

Курс доллара в Украине до конца нынешнего 2021 года и в 2022-м будет под влиянием инфляции, вызванной, в том числе, затянувшейся пандемии из-за коронавируса. Согласно новому прогнозу аналитиков, американская валюта по отношению к гривне пока будет вести себя "спокойно", но в следующем году ожидается подорожание, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе экспертов Киевской школы экономики (KSE).

Высказываясь о монетарной политике, специалисты отмечают, что учитывая тесную с недавнего времени связь между "шоками" процентной ставки и обменным курсом, следует ожидать временного укрепления гривны, что поможет сдерживать рост цен.

Прогноз курса доллара к гривне

Аналитики прогнозируют, что среднегодовой в 2021-м курс гривны к доллару США останется на уровне 28,2 гривны к баксу,

Но в 2022 году за американскую валюту будут давать уже больше: 28,9 - 29,1 гривну.

"К концу года валютный рынок будет относительно сбалансированным, однако в долгосрочном периоде девальвационные ожидания доминируют" , - говорится в исследовании.

Базовый сценарий: какой будет обменный курс

В конце 2021 года доллар будут менять по курсу 28,2 гривны, после чего ежегодно украинская национальная валюта будет обесцениваться темпами не выше 3%.

В конце 2023 года доллар будет уже по 30 гривен или чуть выше.

"Лучшие возможности для украинского экспорта и медленное восстановление импорта способствует сбалансированному платежному балансу. Испытанием для гривны станет сентябрь этого года, периода максимальной выплаты внешнего долга в 3 млрд долл. США. Мы придерживаемся осторожного оптимизма относительно сотрудничества с МВФ, пока оно продолжается в формате ежемесячного обмена заявлениями, потому Национальный банк будет способствовать выплате долга за интервенции, но только разово. Вместе с высокой инфляцией выплата долгов будет обусловливать обесценивание гривны после временного укрепления в июле-августе этого года" , - объяснили аналитики KSE.

Напомним, ранее аналитик в своем прогнозе рассказал, что будет с курсом доллара и евро в августе в Украине.

Также мы писали о том, что украинцы стали чаще сталкиваться с отказами при обмене доллара в банках, и стало известно, почему так происходит.

Автор: Владимир Костырин