Бедными себя считают 67% украинцев - Госстат

Большинство жителей Украины не относят себя к среднему классу. 67,1% граждан причисляют себя к бедным, сообщает Страна.ua.

Данные опубликовал Госстат по итогам 2020 года.

В ходе исследования службы выяснилось, что почти две трети - 67,1% респондентов - считают, что они бедные. 31,9% опрошенных к таковым себя не относят, но и средним классом называть себя не могут.

К среднему классу себя в Украине себя отнесли только 1% граждан.

Чтобы не ощущать себя бедными, 47% украинцев зарабатывать более 10 тысяч гривен. 70,7% респондентов считают, что 22 тысяч гривен позволят им отнести себя к среднему классу.

В 2021 году ситуация с бедностью в Украине не улучшилась. Вице-спикер парламента Елена Кондратюк зимой заявила, что 19 миллионов украинцев живут за чертой бедности.

В это же время, согласно данным прошлого года, подавляющее большинство пенсионеров в Украине живут за чертой бедности.