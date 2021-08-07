В Австралии вспышка "Дельты": людей просят не выходить из домов
Сегодня, 7 августа в Австралии зафиксировали вспышка штамма коронавируса "Дельта". За сутки обнаружили 361 случай заражения, сообщает РБК-Украина.
Так, инфицирование обнаружили в самых густонаселенных штатах страны - Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд.
В частности, было зарегистрировано 5 летальных исходов от COVID-19, что является рекордным суточным показателем в стране с начала этого года.
Местные власти призывают людей соблюдать правила карантина и оставаться дома.
Отмечено, что гражданам разрешено выходить из дома только для покупок, ухода за больными, вакцинации или прогулок на улице (жителям Австралии разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах 2 часов в сутки).
Автор: Мария Кучерявец