"Нацкорпус" анонсировал массовые протесты

Шевченковский районный суд Киева 16 часов рассматривал дело против представителей "Национального корпуса”. Для всех семерых задержанных, которых обвиняют в создании преступной группировки, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, сообщает РБК-Украина.

Партия называет задержание политическими преследованиями, заказчиком которых является власть.

В ответ на решение суда, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал всех выходить на поддержку задержанных активистов.

"Это наши люди, я повторюсь - наши люди. Не "Национального корпуса", не ветеранской среды, а именно наши, то есть украинцы, те, которые за нее тянули, за нее были готовы умирать, и за которых и мы, если надо, будем готовы умирать, ибо это и есть единственное, что называется национализмом - когда ты готов тянуть за свое и за своих" , - сказал Билецкий.

В дальнейшем "Нацкорпус" обещает расширять протестные акции и сделать их еще более массовыми.

"Поскольку власть прибегла к откровенным репрессиям - мы оставляем за собой право на ответ. Осознавая, что за всем этим стоит власть, наши силы будут направлены к тем, кто эту историю инициировал и кто ею руководит" , - отметили в партии.

Напомним, митинг в поддержку задержанных продолжался с 10 утра, а разошлись люди лишь после оглашения последнего приговора - около трех часов ночи. По подсчетам СМИ, под судом постоянно находилось около 2,5-3 тыс. человек.