Как приготовить салат из манго и курицы: рецепт от фитнес-тренера

Как приготовить салат из манго и курицы: рецепт от фитнес-тренера

Если вы решили приготовить что-то новенькое – этот рецепт для вас. Также он удивит ваших гостей, сообщает 24 Канал.

Для приготовления салата из манго и курицы требуется совсем немного времени. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская своем Instagram.

Вкусный салат из манго, курицы и авокадо

Ингредиенты:

  • Авокадо – ½ штуки.
  • Манго – ¼ штуки.
  • Куриная грудка – 1 штука.
  • Семена тыквы.
  • Кунжут.
  • Специи.
  • Оливки – 5 штук.
  • Листья салата.

Как приготовить:

  • Листья салата выкладываем на тарелку.
  • Манго и авокадо нарезаем ломтиками. Выкладываем на листья салата.
  • Добавляем семена тыквы.
  • Выкладываем запеченную курицу и посыпаем кунжутом.
  • Оливки режем пополам и украшаем салат.
  • Взбрызгиваем салат оливковым маслом и можно подавать к столу.

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