Как приготовить салат из манго и курицы: рецепт от фитнес-тренера

Если вы решили приготовить что-то новенькое – этот рецепт для вас. Также он удивит ваших гостей, сообщает 24 Канал.

Для приготовления салата из манго и курицы требуется совсем немного времени. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская своем Instagram.

Вкусный салат из манго, курицы и авокадо

Ингредиенты:

Авокадо – ½ штуки.

Манго – ¼ штуки.

Куриная грудка – 1 штука.

Семена тыквы.

Кунжут.

Специи.

Оливки – 5 штук.

Листья салата.

Как приготовить: