Названы знаки Зодиака, которые помогут в самый сложный миг

Есть три знака Зодиака, которых астрологи называют самыми надежными и чуткими. Такие всегда и добрым словом утешат, и на деле помогут, и эмоциональную "скорую помощь" окажут, сообщает УНИАН.

Телец упрям – но упрямство его распространяется и на помощь друзьям: он до последнего будет пытаться помочь и поддержать. Больше всего Тельцы ценят верность – но и сами являются друзьями верными и надежными.

Лев верен лишь тем, кого сам выбрал себе в друзья и соратники. Попасть в его ближний круг нелегко, но если уж удалось – Лев за своих будет стоять до конца. А в случае чего – еще и отомстит за обиженного друга. Да так, что мало не покажется.

Скорпион никогда не подведет того, кто ему дорог. Он придет на помощь, даже если накануне вы умудрились поссориться или дали другой повод для обиды. Друзья для него подчас дороже семьи, а для отказа от дружбы нужен крайне веский повод.