Курс валют НБУ на 8 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 8 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 7 августа, не изменился и составил 26.94 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 8 августа 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 31.90 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 8 августа 2021 года.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 8 августа 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 37.50 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 8 августа 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.72 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 8 августа 2021 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.02 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 8 августа 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.939500
|EUR
|Евро
|31.896400
|RUB
|Рубль
|0.368450
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.495700
|CHF
|Швейцарский франк
|29.716500
|PLN
|Польский злотый
|7.015500