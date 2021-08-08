Курс валют НБУ на 8 августа

Курс валют НБУ на 8 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 8 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 7 августа, не изменился и составил 26.94 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 8 августа 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 31.90 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 8 августа 2021 года.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 8 августа 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 37.50 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 8 августа 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.72 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 8 августа 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.02 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 8 августа 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.939500
EUR Евро 31.896400
RUB Рубль 0.368450
GBP Фунт стерлингов 37.495700
CHF Швейцарский франк 29.716500
PLN Польский злотый 7.015500
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