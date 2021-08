Снятый в Киеве клип признан одним из лучших в мире

Издание Rolling Stone опубликовало топ-100 лучших клипов в мире, сообщает УНИАН.

Так, на двадцатом месте этого рейтинга оказался клип DJ Shadow и Run the Jewels на песню Nobody Speak. Выпустили клип еще в 2016 году, а снимали его в Киеве. Там же можно увидеть и Украинский дом.

Стоит отметить, что мировые звезды часто снимают клипы в украинской столице. Например, клип на песню Flames Зейн Малик снимал в Киеве. Также певица Charli XCX, рокеры Nothing But Thieves, американская группа Twenty one pilots, британцы Hurts и другие.