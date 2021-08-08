В Турции в ДТП с автобусом погибли 14 человек
Пассажирский автобус перевернулся на западе Турции утром 8 августа, погибли по меньшей мере 14 человек и ранены 18, сообщает Европейская правда.
Автобус вышел из-под контроля водителя и перевернулся на шоссе, когда направлялся в Эдремит в западной провинции Балыкесир.
18 раненых пассажиров доставили в ближайшие больницы.
Несмотря на то, что спасатели и бригады скорой помощи были направлены на место аварии сразу 11 человек погибли на месте.
Продолжается следствие для установления причин аварии.