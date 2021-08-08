Запорожский курорт утонул после ливня

Курортная Кирилловка частично подтоплена после непогоды, которая бушевала 7 августа, сообщает Depo.ua.

В ДСНС заявили о трех затопленных домовладениях на Приморском бульваре, в которых, очевидно, предоставляли услуги курортникам.

Вода попала в сами дома, а также затопила дворы. Они превратились в озера.

Из домов спасатели откачали около 600 тонн воды.

По данным наблюдений гидрометстанций, в Кирилловке 7 августа лило как из ведра, также были шквалы скоростью до 20 метров в секунду.