Полезно и просто: как легко приготовить арбузный сорбет
Наступает сезон самого вкусного летнего лакомства! В жаркую погоду всей семье особенно придется по вкусу простой и полезный арбузный сорбет, сообщает РБК-Украина.
Нутрициолог Анна Биоториум поделилась рецептом, который легко повторить в домашних условиях.
Арбузный сорбет, ингредиенты
- 3 чашки (1 чашка - 250 мл) замороженного арбуза
- 2 / 3 чашки кокосового молока
- 2 ч. ложки сока лайма (по желанию)
- свежая мята (по желанию)
Способ приготовления арбузного сорбета
- Арбуз нужно нарезать кубиками, а после заморозить.
- Если вы сначала сделаете мороженое, а потом заморозите, то у вас получится рассыпчатый лед, что тоже вкусно, но не так красиво и удобно при поедании.
- Вынимаем после заморозки.
- Дальше! Все, что нам нужно: смешать все ингредиенты в блендере.
- По желанию, можно добавить свежую мяту, базилик или сок лайма. Я люблю сочетание арбуза и лайма. Прокручиваем до однородного мягкого состояния.
- Подаем, остальное убираем в морозильную камеру. Приятного аппетита!
Автор: Татьяна Турчаникова