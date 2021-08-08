Полезно и просто: как легко приготовить арбузный сорбет

Наступает сезон самого вкусного летнего лакомства! В жаркую погоду всей семье особенно придется по вкусу простой и полезный арбузный сорбет, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Анна Биоториум поделилась рецептом, который легко повторить в домашних условиях.

Арбузный сорбет, ингредиенты

3 чашки (1 чашка - 250 мл) замороженного арбуза

2 / 3 чашки кокосового молока

2 ч. ложки сока лайма (по желанию)

свежая мята (по желанию)

Способ приготовления арбузного сорбета

Арбуз нужно нарезать кубиками, а после заморозить. Если вы сначала сделаете мороженое, а потом заморозите, то у вас получится рассыпчатый лед, что тоже вкусно, но не так красиво и удобно при поедании. Вынимаем после заморозки. Дальше! Все, что нам нужно: смешать все ингредиенты в блендере. По желанию, можно добавить свежую мяту, базилик или сок лайма. Я люблю сочетание арбуза и лайма. Прокручиваем до однородного мягкого состояния. Подаем, остальное убираем в морозильную камеру. Приятного аппетита!

Автор: Татьяна Турчаникова