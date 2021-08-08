Президент "Берселоны" назвал клуб, куда перейдет Месси
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал клуб, куда перейдет футболист Лионель Месси. Этот клуб называется "Пари Сен-Жермен", сообщает РБК-Украина.
По его словам, он сделал все, чтобы Месси остался в "Барселоне".
"Лионель перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы Месси остался в "Барселоне", но этого не произойдет", - сказал он.
Месси является воспитанником "Барселоны", в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев.
Напомним, Лионель Месси официально уходит из испанского футбольного клуба "Барселона".
Автор: Анастасия Рокитна