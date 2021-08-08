Украина оказалась в ТОП-20 по количеству наград на Олимпиаде 2020
Украина в ТОП-20 на Олимпийских играх Токио-2020 по общему количеству наград из 206 стран-участниц, сообщает Рубрика.
В Токио завершились соревнования Игр XXXII Олимпиады, которые проходили на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украина завоевала место в ТОП-20 среди 206 стран-участниц по общему количеству завоеванных наград. Наши 153 спортсмена, вышедшие на старт, завоевали 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Еще 23 украинца остановились буквально в шаге от пьедестала, заняв 4-6 места в финальных соревнованиях.
В Токио украинцы существенно превзошли результат Рио-де-Жанейро-2016, когда было завоевано 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград), несмотря на то, что команда была представлена большим количеством атлетов (206).
Украинские медалисты Игорь ХХХІІ Олимпиады:
Золото
Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг)
Серебро
- Михаил Романчук (плавание, 1500 м в/c)
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)
- Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)
- Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м)
- Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)
- Елена Старикова (велотрек, спринт)
Бронза
- Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)
- Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)
- Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)
- Михаил Романчук (плавание, 800 м в/с)
- Элина Свитолина (теннис)
- Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)
- Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)
- Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)
- Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м)
- Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)
- Владислава и Марина Алексиева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа)
- Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)