Украина оказалась в ТОП-20 по количеству наград на Олимпиаде 2020

Украина в ТОП-20 на Олимпийских играх Токио-2020 по общему количеству наград из 206 стран-участниц, сообщает Рубрика.

В Токио завершились соревнования Игр XXXII Олимпиады, которые проходили на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украина завоевала место в ТОП-20 среди 206 стран-участниц по общему количеству завоеванных наград. Наши 153 спортсмена, вышедшие на старт, завоевали 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Еще 23 украинца остановились буквально в шаге от пьедестала, заняв 4-6 места в финальных соревнованиях.

В Токио украинцы существенно превзошли результат Рио-де-Жанейро-2016, когда было завоевано 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград), несмотря на то, что команда была представлена большим количеством атлетов (206).

Украинские медалисты Игорь ХХХІІ Олимпиады:

Золото

Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг)

Серебро

Михаил Романчук (плавание, 1500 м в/c)

Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)

Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м)

Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)

Елена Старикова (велотрек, спринт)﻿

Бронза