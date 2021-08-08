Премьер-министра Чехии забросали яйцами

Полиция Чехии задержала двух человек, подозреваемых в нарушении общественного порядка на предвыборной встрече премьер-министра Андрея Бабиша с избирателями. Один из мужчин бросал в премьер-министра яйца, сообщает Seznam Zprávy.

«В связи с подозрением в совершении преступления на месте были задержаны два человека», — сообщил пресс-секретарь полиции Зденек Халупа.

Бабиш проводил в субботу, 7 августа, предвыборную встречу с избирателями и автограф-сессию в рамках рекламной кампании для своей книги. Рано утром 7 августа добровольцы организации «Миллион мгновений для демократии» нарисовали мелом на брусчатке кресты в память о жертвах эпидемии коронавируса. В марте они также провели аналогичную акцию протеста на Староместской площади в Праге, нарисовав на камнях 25 000 белых крестов. Премьер сказал, что заплатит за уборку площади, но не захотел комментировать произошедшее.

«Личность людей, которые рисовали кресты, была установлена на месте, и по результатам продолжающегося расследования и проверки всех фактов будут определены дальнейшие действия», — добавил пресс-секретарь.

Во второй половине дня на площадь, где проходило мероприятие, прибыли около двух десятков противников государственной политики и вакцинации. Один из них забросал премьера яйцами. На место приехали сотрудники полиции, которые задержали нарушителя общественного порядка, однако другие демонстранты начали блокировать дорогу для движения полицейской машины. Бабиш вынужден был переместиться в ближайшую кофейню.

Мероприятие закончилось около 17:00, когда противники и сторонники главы правительства стали расходиться.