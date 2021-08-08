LEGO выпустит огромный набор по мотивам "Гарри Поттера"
Производитель конструкторов LEGO анонсировал новый интересный проект. На этот раз это набор по вселенной "Гарри Поттера", который содержит множество знаковых артефактов, сообщает 24 Канал.
Новый набор посвящен 20-летию с момента выхода первого фильма франшизы – "Гарри Поттер и философский камень". В наборе воссоздали некоторые из самых запоминающихся образов серии.
3010 кирпичей, которые входят в набор, постепенно помогут воссоздать вселенную Гарри Поттера:
- сову, которая держит письмо из Хогвартса, в которое можно вписать свое имя;
- дневник Тома Реддла;
- шоколадную лягушку;
- карточку Дамблдора;
- поднос с пятью бутылочками для зелья;
- шарф и бахрому для него с цветами факультетов;
- золотые фигурки Дамблдора, МакГонагалл, Хагрида;
- и, конечно же, снитч!
Набор, который очарует поклонников Гарри Поттера и любителей конструкторов LEGO, поступит в продажу 2 сентября. Цена – 250 долларов (около 6 730 гривен).