LEGO выпустит огромный набор по мотивам "Гарри Поттера"

Производитель конструкторов LEGO анонсировал новый интересный проект. На этот раз это набор по вселенной "Гарри Поттера", который содержит множество знаковых артефактов, сообщает 24 Канал.

Новый набор посвящен 20-летию с момента выхода первого фильма франшизы – "Гарри Поттер и философский камень". В наборе воссоздали некоторые из самых запоминающихся образов серии.

3010 кирпичей, которые входят в набор, постепенно помогут воссоздать вселенную Гарри Поттера:

  • сову, которая держит письмо из Хогвартса, в которое можно вписать свое имя;
  • дневник Тома Реддла;
  • шоколадную лягушку;
  • карточку Дамблдора;
  • поднос с пятью бутылочками для зелья;
  • шарф и бахрому для него с цветами факультетов;
  • золотые фигурки Дамблдора, МакГонагалл, Хагрида;
  • и, конечно же, снитч!
До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами
В наборе воссоздали некоторые из самых запоминающихся образов серии / Фото LEGO
До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами
В набор входит письмо из Хогвартса, в которое можно вписать свое имя / Фото LEGO
До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами
Набор содержит множество знаковых артефактов / Фото LEGO
До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами
Бутылочки для зелья / Фото LEGO

Набор, который очарует поклонников Гарри Поттера и любителей конструкторов LEGO, поступит в продажу 2 сентября. Цена – 250 долларов (около 6 730 гривен).

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