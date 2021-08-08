В Израиле готовят закон против фейковых новостей

В Израиле начали разработку правительственного законопроекта, направленного против фейковых новостей, сообщает Nigroll.

Закон запретит компаниям мобильной связи рассылать анонимные текстовые сообщения для подписчиков. В настоящее время нет запрета отправлять неопознанные сообщения, либо сообщения с вымышленными и неверными именами отправителей.

Закон также запретит использовать ботов в социальных сетях партиями и организациями.

Министерство связи будет способствовать регулированию деятельности компаний, использующих бот-фермы, которые распространяют фейковые новости с упором на период избирательной кампании.

Министр связи Йоаз Хендель сказал:

«В последние годы мы стали свидетелями роста феномена распространения «фейк ньюс» с помощью всех средств массовой информации и технических средств. В мире, где лживые новости служат противникам вакцинации и продвижению политических интересов, важно информационно защитить «невинных граждан». Жизнь и смерть, порой, оказывается в зависимости от распространителей фейковых новостей».