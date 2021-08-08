Светлана Лобода призналась, что уже два года не живет в России
Украинская певица Светлана Лобода, которая длительное время находилась в России, заявила, что последние два года она живет с семьей в Европе. Знаменитость купила дом на побережье моря, сообщает Обозреватель.
Так, по словам артистки, она чувствует себя хорошо в новой стране, поскольку большинство соседей там не знают о ее звездном статусе, рассказывала Лобода в программе "Ранок з Україною".
"Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим спасибо за то, что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди", – говорила Светлана.
Кроме того, Лобода также поговорила о своей личной жизни. Звезда призналась, что на данный момент у нее есть любимый мужчина, но имя его не назвала. Также певица отметила, что мечтает ему родить еще детей.
"Мне, конечно, очень хотелось бы еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома – очень много бабушек, теть, нянь. Когда мы собираемся вместе, нас человек десять – и все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать", – рассказывала артистка.