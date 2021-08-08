9 простых лайфхаков, которые заставят ваш дом выглядеть дорого

Звучит, как парадокс, но чтобы жить в элитарном и дорогом доме, необязательно тратить много денег. Если вы знаете, где и что покупать и готовы использовать все свои творческие навыки, можно создать интерьер, который ничем не будет отличаться от дизайнерского, сообщает 24 Канал.

От выбора габаритной мебели к смешиванию различных тканей. Ознакомьтесь с этими 10 лайфхаками, чтобы ваш дом выглядел не просто красиво, но дорого.

Оставьте пространство

Не заставляйте вещами все ящики на стеллажах / Фото Pexels

Вместо того чтобы полностью забивать открытые полки книгами, аксессуарами, декором, настольными играми и другими мелочами, дизайнеры советуют оставить только несколько красивых предметов. Это не только добавит привлекательности комнате, но и облегчит уборку.

В беспорядке нет ничего красивого

Найдите время, чтобы взять вещи, которыми вы не пользуетесь и пожертвуйте их на благотворительность. Вещи, не нашедшие новых владельцев, можно поместить в плетеные корзины, которые украсят спальню и скроют беспорядок.

Правильный размер ковра

Убедитесь, что ножки мебели стоят на ковре / Фото Pinterest

Размер ковра может как улучшить ваш интерьер, так и полностью его испортить. Чтобы не допустить последнего, дизайнеры советуют убедиться, что передние ножки всей мебели находятся на ковре. В противном случае лучше вообще отказаться от этой детали.

Красивое полотно

Дизайнеры признаются, что ненавидят стены, заклеенные различными картинами, фотографиями и рамками. На эти деньги можно купить одну, но дорогую картину, которая действительно украсит ваш дом.

Шторы

Длинные шторы визуально увеличат пространство / Фото Pexels

Крупные частные дома обычно отличаются панорамными окнами, поэтому и интерьер в них значительно светлее. Да, панорамные окна часто ассоциируются с роскошью, но и вы можете достичь этого эффекта с помощью штор. Повесив карниз ближе к потолку и подобрав длинный вариант штор из натуральных тканей, вы создадите иллюзию панорамных окон.

Добавьте пространства

Зеркала визуально расширяют пространство и делают комнату светлее, отражая свет, приходящий со двора.

Покупайте габаритную мебель

Многие дорогие заведения выглядят такими исключительно из-за того, что для оформления их интерьеров используют массивную деревянную мебель.

Предусмотрите место для мелочей

Небольшие вазы станут отличным местом для хранения / Фото Pexels

Чтобы упорядочить мелкие вещи, такие как пульт или ключи, достаточно завести несколько красивых тайников, корзин или ваз.

Сочетайте диваны и кресла из различных материалов

Комплект дивана и кресла удешевит ваш дом, вместо этого попробуйте стильное сочетание мебели от различных производителей. Это может быть ткань и кожа или дерево.