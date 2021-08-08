9 простых лайфхаков, которые заставят ваш дом выглядеть дорого
Звучит, как парадокс, но чтобы жить в элитарном и дорогом доме, необязательно тратить много денег. Если вы знаете, где и что покупать и готовы использовать все свои творческие навыки, можно создать интерьер, который ничем не будет отличаться от дизайнерского, сообщает 24 Канал.
От выбора габаритной мебели к смешиванию различных тканей. Ознакомьтесь с этими 10 лайфхаками, чтобы ваш дом выглядел не просто красиво, но дорого.
Оставьте пространство
Вместо того чтобы полностью забивать открытые полки книгами, аксессуарами, декором, настольными играми и другими мелочами, дизайнеры советуют оставить только несколько красивых предметов. Это не только добавит привлекательности комнате, но и облегчит уборку.
В беспорядке нет ничего красивого
Найдите время, чтобы взять вещи, которыми вы не пользуетесь и пожертвуйте их на благотворительность. Вещи, не нашедшие новых владельцев, можно поместить в плетеные корзины, которые украсят спальню и скроют беспорядок.
Правильный размер ковра
Размер ковра может как улучшить ваш интерьер, так и полностью его испортить. Чтобы не допустить последнего, дизайнеры советуют убедиться, что передние ножки всей мебели находятся на ковре. В противном случае лучше вообще отказаться от этой детали.
Красивое полотно
Дизайнеры признаются, что ненавидят стены, заклеенные различными картинами, фотографиями и рамками. На эти деньги можно купить одну, но дорогую картину, которая действительно украсит ваш дом.
Шторы
Крупные частные дома обычно отличаются панорамными окнами, поэтому и интерьер в них значительно светлее. Да, панорамные окна часто ассоциируются с роскошью, но и вы можете достичь этого эффекта с помощью штор. Повесив карниз ближе к потолку и подобрав длинный вариант штор из натуральных тканей, вы создадите иллюзию панорамных окон.
Добавьте пространства
Зеркала визуально расширяют пространство и делают комнату светлее, отражая свет, приходящий со двора.
Покупайте габаритную мебель
Многие дорогие заведения выглядят такими исключительно из-за того, что для оформления их интерьеров используют массивную деревянную мебель.
Предусмотрите место для мелочей
Чтобы упорядочить мелкие вещи, такие как пульт или ключи, достаточно завести несколько красивых тайников, корзин или ваз.
Сочетайте диваны и кресла из различных материалов
Комплект дивана и кресла удешевит ваш дом, вместо этого попробуйте стильное сочетание мебели от различных производителей. Это может быть ткань и кожа или дерево.