Семья из 12 человек погибла от взрыва в Афганистане
В провинции Пактия на востоке Афганистана на придорожной мине подорвался микроавтобус, погибли 12 членов одной семьи, сообщает Интерфакс-Украина.
Трагедия произошла в субботу поздно вечером.
"12 членов семьи, включая детей, погибли, еще двое получили ранения в результате подрыва автомашины на придорожной мине на территории уезда Сайед Карам в восточной провинции Пактия", - сообщило агентство "Бохтар" со ссылкой на сотрудника службы безопасности региона.