Американский яблочный пирог: рецепт в духовке
Не знаете, что приготовить к чаю? Мы предлагаем вам попробовать настоящий американский яблочный пирог! У него много сочной начинки и постное тесто. Давайте готовить вместе для семьи и близких, сообщает 24 Канал.
Американский яблочный пирог – традиционная и любимая выпечка в Северной Америке. Ее часто готовят на праздники и к повседневному столу.
Приготовьте пирог по нашему рецепту и подавайте его к столу с мороженым или с ароматным чаем или кофе. Украсить яблочный пирог можно плетенкой или накрыть сплошным слоем теста.
Рецепт яблочного пирога
- Время: 3 часа
- Порции: 6
Ингредиенты для теста:
- 450 г муки;
- 300 г сливочного масла;
- 150 мл холодной воды;
- 1 ч. л. соли.
Для начинки:
- 850 г яблок;
- 25 г кукурузного крахмала;
- 25 г муки;
- 150 г сахара;
- сок половины лимона;
- 30 г сливочного масла;
- 1/2 ч. л. молотой корицы;
- 1 щепотка мускатного ореха.
Приготовление:
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Соедините муку с солью и перемешайте.
- Сливочное масло нарежьте маленькими кубиками и соедините с мукой. Тщательно перемните муку с маслом руками до крошки.
- Влейте холодную воду и продолжайте замешивать тесто руками. Когда у вас получится однородное тесто, заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник.
- Для приготовления начинки тщательно помойте яблоки, удалите плодоножки, кожуру и семена. Нарежьте яблоки ломтиками толщиной около половины сантиметра.
- Переложите нарезанные яблоки в миску. Посыпьте фрукты мускатным орехом, корицей, сахаром, крахмалом, мукой и полейте лимонным соком.
- Перемешайте яблоки с растопленным сливочным маслом, чтобы все специи равномерно распределились по фруктам.
- Достаньте готовое тесто из холодильника и раскатайте 2/3 в пласт толщиной 3 миллиметра и диаметром 35 – 37 сантиметров.
- Выложите раскатанное тесто в круглую форму для выпечки пирога.
- Оставшееся тесто раскатайте в пласт 3 миллиметра и нарежьте полосками шириной 2 – 3 сантиметра.
- В форму для выпекания выложите начинку с яблоками и разровняйте.
- С полосок сформируйте сетку и выложите сверху на начинку. Подравняйте края пирога.
- Смажьте верх пирога яичным желтком.
- Разогрейте духовку до 190 – 200 градусов и выпекайте американский яблочный пирог в течение 45 – 50 минут.
- Готовый пирог охладите и посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!