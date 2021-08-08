Американский яблочный пирог: рецепт в духовке

Не знаете, что приготовить к чаю? Мы предлагаем вам попробовать настоящий американский яблочный пирог! У него много сочной начинки и постное тесто. Давайте готовить вместе для семьи и близких, сообщает 24 Канал.

Американский яблочный пирог – традиционная и любимая выпечка в Северной Америке. Ее часто готовят на праздники и к повседневному столу.

Приготовьте пирог по нашему рецепту и подавайте его к столу с мороженым или с ароматным чаем или кофе. Украсить яблочный пирог можно плетенкой или накрыть сплошным слоем теста.

Рецепт яблочного пирога

Время : 3 часа

: 3 часа Порции: 6

Ингредиенты для теста:

450 г муки;

300 г сливочного масла;

150 мл холодной воды;

1 ч. л. соли.

Для начинки:

850 г яблок;

25 г кукурузного крахмала;

25 г муки;

150 г сахара;

сок половины лимона;

30 г сливочного масла;

1/2 ч. л. молотой корицы;

1 щепотка мускатного ореха.

Приготовление: