Арахамия выступил в Скадовске как ди-джей

Глава парламентской фракции "Слуга народа"Давид Арахамия выступил в качестве ди-джея David Braun в Скадовске Херсонской области, расположенном на берегу Черного моря. Во время съезда молодежного крыла партии "Зе! Молодежка" он сыграл несколько сетов за пультом, сообщает Обозреватель.

Официальная часть мероприятия состоялась в субботу днем, 7 августа, на нем присутствовали более 250 активистов, написал в Facebook нардеп Сергей Гривко. Народные избранники делились с молодежью знаниями и опытом.

Вечером же началась неформальная часть съезда. Ролики с выступлениями Арахамии опубликовали в Telegram-каналах "PavlovskyNews" и "Perepichka News".

Арахамия сыграл несколько сетов. Источник: Скриншот видео

Ди-джей David Braun. Источник: Скриншот видео

Ди-джею удалось завладеть вниманием публики, которая вышла на танцпол, чтобы потанцевать под музыку. Спустя некоторое время к Арахамии на сцене присоединились несколько девушек.

К Арахамия на сцене присоединились девушки. Источник: Скриншот видео

"Слуги" та їх молодіжка балдіють без масочок та дистанції під (дуже погану музику) творіння пана Dj David Braun.



Тепер ви бачили все ???? pic.twitter.com/LOm0hbmFvk — Букви (@Bykvu) August 8, 2021