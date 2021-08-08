В Беларуси из школьной программы убрали Алексиевич и Солженицына
Из белорусской школьной программы по русской литературе для 11 классов убрали изучение творчества нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, сообщает Эспрессо TV.
Ее имя сейчас не упоминается в перечне "русскоязычной литературы Беларуси".
Также в новой программе отсутствуют произведения другого нобелевского лауреата - Александра Солженицына, тогда как еще в прошлом изучался его произведение "Один день Ивана Денисовича". А еще раньше - "Матрёнин двор".