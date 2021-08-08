Гороскоп на 9 августа: что ждет все знаки Зодиака

Астрологи составили гороскоп на 9 августа 2021 года для всех знаков Зодиака, сообщает УНИАН.

Овен

Вы захотите окружить своих близких заботой. Что ж, это похвально.

Телец

Посвятите завтрашний день своей семье. Так вы сможете стать еще ближе.

Близнецы

Благодаря своим ораторским навыкам вы сможете расположить к себе людей.

Рак

У вас наверняка есть четкий план, поэтому его стоит придерживаться.

Лев

Постарайтесь быть более податливыми к каким-то изменениям, они к лучшему.

Дева

Завтра от вас потребуется дипломатичность, чтобы избежать конфликтов на работе.

Весы

Где бы вы не оказались, вы будете чувствовать себя как рыба в воде.

Скорпион

Вы будете нацелены только на победу. Это хорошо, но важно не забывать, что проигрывать тоже надо уметь.

Стрелец

Звезды рекомендуют вам начать делиться своими знаниями с окружающими.

Козерог

Беритесь за сложные проекты. Поверьте, успех не за горами.

Водолей

Завтра Водолею представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть.

Рыбы

Завтра вы захотите всем показать свое упрямство. Но не стоит забывать, что такое лояльность.