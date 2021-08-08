Пискун заявил, что не выкручивал розеток на госдаче

Скандал с выездом из государственной дачи прокомментировал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" экс-генпрокурор Святослав Пискун, сообщает Украина 24.

Он ответил на вопросы зрителя, зачем политик выкрутил розетки, когда съезжал из Конча-Заспы﻿.

"Какие розетки? Розетки там все на месте. Просто там затек кабинет, меняли полностью обшивку. Но чтобы поставить деревянную панель, надо снять крышку с розетки, поставить панель, и прицепить крышку. Середины розеток все на месте, а крышки от розеток и от лампочек лежат на подоконнике, аккуратно сложено", — сказал он.

По словам Пискуна, проверяющие просто не досмотрели.

"Просто те, кто писали, что я это выкрутил и сломал, не дошли до подоконника. Там директор говорит: этого нет, того нет — у него ничего нет. А вы мне покажите директора дома отдыха, у которого все есть и всего достаточно. Кстати, я уже 4 месяца как там не живу и перекрестился, что и не буду", — сказал он.