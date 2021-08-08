Взрывы на артскладах в Украине: Bellingcat не исключает причастности РФ

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat изучает возможную причастной российской военной разведки к взрывам на складах боеприпасов в Украине﻿. Об этом рассказал руководитель группы Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Деловая столица.

"Одно из расследований, которое мы уже почти год делаем, — это по взрывам в Украине, которые были на военных заводах (складах — ред.) боеприпасов. Мы пока расследуем возможность, что они были результатом работы той же группы ГРУ (России — ред .), которая стоит за взрывами на военных заводах в Чехии и Болгарии. Это одно из расследований, которое мы считаем, что в течение месяца-двух мы сможем завершить. Пока есть серьезное подозрение, но окончательно это еще нельзя доказать" , — сказал он.

Грозев также добавил, что журналисты расследуют и другие военные преступления последних лет.

Напомним, за последние несколько лет в Украине произошли масштабные пожары на складах боеприпасов в Сватово, Балаклее, Ичне и Калиновке. Огонь уничтожил тысячи тонн снарядов, десятки тысяч людей были эвакуированы. Одной из основных версий всех пожаров была вражеская диверсия.