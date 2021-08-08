В Кабмине объяснили как многодетным семьям получить 2 тыс гривен

К новому учебному году 145 тысяч детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты в размере 2 тысяч гривен. Для того чтобы получить средства, не нужно будет подавать обращения, сообщает РБК-Украина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, выплаты получат дети из многодетных малообеспеченных семей, который по состоянию на 1 августа достигли возраста от 6 до 18 лет.

"Ни одного обращения подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн гривен. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи" , - сообщил премьер.

Напомним, 4 августа Кабинет министров принял постановление, согласно которому на детей из многодетных семей выделили по 2 тысячи гривен для подготовки к школе.