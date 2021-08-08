NASA ищет добровольцев прожить год в условиях Марса

NASA ищет людей для симуляции изолированной жизни на Марсе. В отборе могут принять участие граждане США в возрасте 30-55 лет. Первая миссия будет длиться один год, сообщает Обозреватель.

Таким образом NASA начало искать четырех человек, которые будут жить в течение года на Марсе Дюна Альфа – среда обитания площадью 1700 квадратных футов, созданная с помощью 3D-принтера. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

Как стало известно, добровольцы будут выполнять моделируемую миссию по исследованию Марса с выходами в открытый космос, ограниченной связью дома, ограниченными продуктами питания и ресурсами, а также отказами оборудования.

Цель проекта под названием Crew Health and Performance Exploration Analog – разработать методы решения проблем, которые могут возникнуть во время миссий, где люди должны будут находиться друг с другом в замкнутом пространстве.

К слову, первая миссия начнется осенью 2022 года.

Как выглядит Марс Дюна Альфа. Источник: ICON

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) – это ведомство, относящееся к федеральному правительству США и подчиняющееся непосредственно президенту США. Осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.

Напомним, ранее телескоп NASA TESS записал звук пульсации звезд на их поздней стадии эволюции. Ученым удалось зафиксировать определенные колебания поверхности красных гигантов благодаря постоянным конвекционным движениям.