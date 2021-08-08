В курортной Затоке третий день нет воды

Третий день нет воды в курортном поселке Затока, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области, сообщает Думская.

Об этом сообщили местные жители.

«Люди носят воду ведрами с моря, для туалетов и просто помыть руки. Антисанитария в катастрофических масштабах. Подвоза пресной воды нет» , — свидетельствует затоковец Виталий.

В «Инфоксводоканале» нам пояснили, что водоснабжение Затоки, Маяк, Каролино-Бугаза, Овидиополя и Роксолан было прекращено вечером 6 августа из-за аварии на магистральном водоводе. Вчера, в 22:00, его отремонтировали и пустили воду, однако система очень большая, много потребителей, поэтому у некоторых краны пока остаются сухими.