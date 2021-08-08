Выстрелы на литовско-белорусской границе: что произошло

В ночь на воскресенье, 8 августа, пограничники Литвы заявили, что были слышны выстрелы на территории Беларуси в районе границы. Так, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты, сообщает Обозреватель.

Отмечается, что с одной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело – несколько раз были замечены осветительные и сигнальные ракеты.

Как сообщили в пограничном комитете Беларуси, в районе белорусско-литовской границы проходят плановые учения. В результате этого были слышны выстрелы и сигнальные ракеты.

По словам представителя Госпогранкомитета, о плановых учениях они заранее информировали.