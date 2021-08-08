На Тернопольщине экс-мэр воровал с огородов капусту и лук

Бывший мэр Чорткова Владимир Вербицкий воровал овощи у местных жителей. О краже овощей с огорода сообщил в Facebook владелец земельного участка Роман Коцюбович.

"4 августа 2021 года, несмотря на дождь, ко мне на огород, который находится за городом возле бывшего локатора, приехал на автомобиле "Нива" непрошенный гость, бывший мэр города Чорткова Вербицкий Михаил Владимирович", - написал хозяин огорода.

Роман отмечает, что экс-мэр успел вырвать 127 луковиц и несколько кочанов капусты. На место происшествия приехала полиция, задокументировав факт попытки кражи.