Соратница Навального бежала из России после приговора

Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь покинула Россию, и теперь ей грозит тюремное заключение, сообщает Страна.ua.

Тюремное заключение грозит оппозиционерке из-за вынесенного в ее отношении судебного решения о ночном домашнем аресте, который она нарушила в случае, если подтвердится, что она покинула страну.

"Соболь дважды осуждена, однако ни один из приговоров не предполагал отбытия наказания в колонии. Теперь, когда она нарушила действующие ограничения, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на колонию" , - сообщил источник.

В то же время телеканал Рен-ТВ со ссылкой на неназванного собеседника сообщил, что Соболь улетела в Стамбул вечером, 7 августа, рейсом из Внуково.

Приговор в отношение сторонницы Навального Любови Соболь был вынесен 3 августа. Юристку отправили на ночной домашний арест, ей запретили покидать дом с 22:00 до 6 утра и покидать территорию Московской области.

Трижды в месяц Соболь должна была отмечаться в инспекции.