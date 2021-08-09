Яркая вспышка: топ-5 невероятно стильных образов Синди Кроуфорд

55-летняя Синди Кроуфорд уже давно наплевала на свой возраст, так как мир моды диктует свои условия. Это и правильно, ведь "бабские" наряды уже давно никого не привлекают, а вот омолодиться хочется всегда. Поэтому рекомендуем вам присмотреться к стилю американской супермодели и уже сейчас начать активно внедрять его в свой гардероб, сообщает УНИАН.

Белый total-look в сочетании джинсов-скинни и заправленной блузки - это то, что идеально подходит как для офисной работы, так и для прогулки. Белые и молочные блузки - это элемент базового гардероба, поэтому не стоит ими пренебрегать.

instagram.com/cindycrawford

Также стоит обратить внимание на летящий костюм, состоящий из мини-шортиков и блузки с рукавами в три четверти. Чего стоит только этот стильный принт? В общем, здесь слова излишни. Все и так знают, что это тренд сезона.

instagram.com/cindycrawford

Захотелось надеть что-то более спортивное и уютное? Тогда не медлите и покупайте оверсайз-платье, которое есть в шкафу уже, пожалуй, каждой модницы. Сочетайте его с высокими белыми носками и кроссовками. Взгляды окружающих вам обеспечены.

instagram.com/cindycrawford

Все же слышали когда-то фразу, что комбинезоны - это не женственно? Если да, то скорее забудьте ее. Они очень даже привлекательно смотрятся. Особенно, если это комбинезон из льна, который вы сочетаете с правильными аксессуарами. Можете подсмотреть, как его носит Синди Кроуфорд.

instagram.com/cindycrawford

У вас намечается какое-то мероприятие и вы хотите свести всех с ума? Мы знаем, как это сделать. Платье-пальто на запах в сочетании с роскошными босоножками - и вы звезда этого вечера.