Беларусь обвинила Литву в неоказании медпомощи беженцам на границе

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси обвиняет литовских пограничников в неоказании медицинской помощи беженцам, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня утром на участке пограничного поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы белорусскими пограничниками выявлена группа из девяти иностранцев, которую литовская сторона доставила к границе и пытается насильно выдворить. Пограничной службой Беларуси нарушение границы не допущено", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГПК в воскресенье.

В сообщении сказано, что " одной из женщин-беженок стало плохо непосредственно на линии литовско-белорусской границы, в результате чего она потеряла сознание ".

"Пограничный наряд вызвал скорую и оказал первую помощь на месте. Иностранка доставлена в Ошмянскую больницу для проведения медицинского осмотра", - рассказали в Госпогранкомитете.

Как подчеркнуто в сообщении ГПК, " это уже не первый случай, когда принудительно выдворяемые литовскими силовиками беженцы нуждаются в медицинской помощи ".

Ранее в погранкомитете сообщили, что в среду утром на границе Беларуси и Литвы вблизи пункта пропуска Бенякони был обнаружен гражданин Ирака. Как заявили в ГПК, он был еще жив, белорусские пограничники пытались оказать ему первую помощь, но молодой человек скончался. Дело расследует Следственный комитет, ситуация под контролем президента Беларуси.

Кроме того, в ГПК сообщили в среду, что в группе принудительно высланных из Литвы иракцев были люди со следами "укусов служебных собак".

Пограничники Литвы отвергают информацию о превышении полномочий на границе с Беларусью.

3 августа пограничники Литвы начали отправлять нелегальных мигрантов обратно в Беларусь. Соответствующие полномочия им были даны министром внутренних дел.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4 тыс. 090 мигрантов, преимущественно из Ирака, сообщило BNS. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".