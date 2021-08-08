Пропавший больше месяца назад крымский татарин найден мертвым

Крымский татарин Осман Аджиосманов, который пропал больше месяца назад, найден мертвым, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила поисковая группа "Лиза Алерт" со ссылкой на крымскотатарское издание Avdet.

Отмечается, что тело нашли повешенным в лесополосе. Погибший очень похож на 19-летнего Аджиосманова. Однако окончательно подтвердить личность сможет только экспертиза.

Осман Аджиосманов пропал 2 июля в п. Зуя Карасубазарского (Белогорского) района. Он проживал с бабушкой, которая воспитывала его с 3-летнего возраста.