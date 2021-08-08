В Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатами на территории комбината (Обновлено)

В Кривом Роге мужчина пришел на ЮГОК с гранатами после чего на глазах у сотрудников завода пытался совершить самоубийство, сообщает Відкритий.

Пострадавшему оторвало ногу, он жив и находится в тяжелом состоянии.

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В воскресенье, 8 августа, на проходную ЮГОКа в Кривом Роге пришел мужчина, который пригрозил сотрудникам взорвать гранату. Он требовал пройти на территорию завода. Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину во дворе. Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке.

Инспекторы долгое время вели с ним переговоры, однако это оказалось безуспешно. В определенный момент раздосадованный мужчина отпустил гранаты. Они взорвалась в нескольких метрах от пострадавшего. В результате взрыва не пострадал никто из правоохранителей.

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«Мужчина, подорвавшийся на гранате жив. Сейчас ему оказывают помощь в карете скорой помощи. По словам инспекторов, прибывших на место, «все очень плохо». У человека оторвана нога. Подорвавшийся мужчина — бывший участник АТО», — написал в своём Telegram-канале Олег Ермолинский.

В данный момент территория вокруг ЮГОКа оцеплена. Работают сотрудники полиции, пожарные и медики. Также на месте работники следственно-оперативной группы, которые устанавливают все обстоятельства и мотивы случившегося.

Во время обыска в квартире у 60-летнего ветерана АТО/ООС полицейские нашли ещё две боевые гранаты РГД-5 с запалами к ним.