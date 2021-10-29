Крутая кардиотренировка для занятий дома
Если вы давно хотели заняться спортом – сейчас идеальный момент. А если у вас нет времени ходить в тренажерный зал – это не проблема, сообщает 24 Канал.
Заниматься собой можно и в домашних условиях. Качественную кардиотренировку показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпион Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
Что нужно знать о тренировке
По словам Екатерины Кононовой, упражнения выполняются в формате "повторяй за мной". Тренировка интервальная на все тело. Она состоит из 9 упражнений, каждое выполняется в 2 подхода. В течение 40 секунд тренируемся, 20 – отдыхаем. Для занятий не требуется дополнительное оборудование.
Как упражнения нужно выполнять (технику смотрите на видео ниже):
- 4 бег – 5 фиксация.
- Джампинг – Джек колено+локоть.
- Приседания с отведением бедра.
- Выпад – подскок.
- Шаг в планку + 4 колена к груди.
- Отжимание от опоры с разной постановкой рук.
- Скручивания.
- Складка.
- Велосипед.
Как выполнять упражнения: смотрите на видео