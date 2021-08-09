Повторяй за мной: крутая кардиотренировка для занятий дома

Если вы давно хотели заняться спортом – сейчас идеальный момент. А если у вас нет времени ходить в тренажерный зал – это не проблема, сообщает 24 Канал.

Заниматься собой можно и в домашних условиях. Качественную кардиотренировку показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпион Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.

Что нужно знать о тренировке

По словам Екатерины Кононовой, упражнения выполняются в формате "повторяй за мной". Тренировка интервальная на все тело. Она состоит из 9 упражнений, каждое выполняется в 2 подхода. В течение 40 секунд тренируемся, 20 – отдыхаем. Для занятий не требуется дополнительное оборудование.

Как упражнения нужно выполнять (технику смотрите на видео ниже):

4 бег – 5 фиксация.

Джампинг – Джек колено+локоть.

Приседания с отведением бедра.

Выпад – подскок.

Шаг в планку + 4 колена к груди.

Отжимание от опоры с разной постановкой рук.

Скручивания.

Складка.

Велосипед.

Как выполнять упражнения: смотрите на видео