Ученые признали плавание полезной нагрузкой для мозга и памяти

Регулярные занятия плаванием улучшают когнитивные функции головного мозга, а также формируют в нем новые нейронные связи. Такая нагрузка помогает восстановиться после стресса, сообщается в статье доцента нейробиологии из университета Марди Хардин-Бэйлор Сины Мэтью в журнале The Conversation, сообщает Лента.Ру.

Мэтью заявила, что плавание является наиболее полезной аэробной нагрузкой для мозга и памяти. Так, по этому показателю оно превосходит пробежку или езду на велосипеде. Большую часть исследований, посвященных влиянию плавания на мозг, провели на крысах, поскольку эти грызуны обладают значительными генетическим и анатомическими сходства с людьми.

В результате одного из таких испытаний ученые доказали, что плавание стимулирует определенные мозговые пути. Они способны подавлять воспаление в гиппокампе, а также препятствовать апоптозу — процессу программируемой гибели клеток. Плавание также увеличивает выживаемость нейронов и уменьшает когнитивные последствия старения.