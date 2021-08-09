Работа в Украине: кому платят 150 тыс. грн

Работа в Украине: кому платят 150 тыс. грн
Фото: Pixabay

В Украине зарплаты выше 100 тыс. грн могут получать программисты. К примеру, специалист, который может сам разработать продукт (Full Stack Developer) в среднем зарабатывает 150 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных кадрового портала rabota.ua. По данным издания, все предложения в пятерке самых высокооплачиваемых – для IT-шников.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине
Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине. Источник: rabota.ua

Middle Full Stack Developer – 150 тыс. грн

"Мы ищем опытных сильных профессионалов среднего уровня, которые помогут управлять внутренними процессами и поддерживать наш веб-сайт. Наш идеальный кандидат должен иметь опытом работы не менее двух лет", – говорится в объявлении.

Задачи:

  • Обслуживание корпоративного сайта компании с использованием HubSpot CMS/WordPress CMS
  • Создание новых и настройка существующих веб-приложений
  • Устранение неполадок и решение проблем.

Senior HTML developer – 110 тыс. грн

Требования:

  • От пяти лет опыта разработки программного обеспечения
  • Отличные навыки фронтенд-программирования
  • Уровень английского языка выше среднего (письменный и устный)
  • Технологии: TypeScript, GraphQL, React, Emotion, Библиотека тестирования React.

Senior Front-End Developer 104 тыс. грн

Требования:

  • Работа с техническими историями в компании
  • Внедрить новый интерфейс POC (подтверждение концепции)
  • Опыт работы с передовыми фреймворками/библиотеками для SPA (в идеале с ReactJS, Redux) и т.д.
  • Комплексные навыки разработки, включая современные функции JavaScript.

Senior Java Developer – 100 тыс. грн

Обязанности:

  • Ежедневное общение с Заказчиком и командой для достижения общей цели
  • Изучение запросов и разработка решений
  • Создание технических заданий
  • Выполнение модульного, интеграционного, нагрузочного, E2E-тестирования (от начала до конца)

PostgreSQL Administrator – 100 тыс. грн

Обязанности:

  • Обеспечение отказоустойчивых и доступности баз данных PostgreSQL
  • Создание резервных копий, восстановления из резервных копий, мониторинг
  • Оптимизация производительности БД, наладка, troubleshooting
  • Обеспечение информационной безопасности
  • Взаимодействие со смежными командами
  • Предоставление PostgreSQL как сервиса
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