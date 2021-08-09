Работа в Украине: кому платят 150 тыс. грн

В Украине зарплаты выше 100 тыс. грн могут получать программисты. К примеру, специалист, который может сам разработать продукт (Full Stack Developer) в среднем зарабатывает 150 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных кадрового портала rabota.ua. По данным издания, все предложения в пятерке самых высокооплачиваемых – для IT-шников.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине. Источник: rabota.ua

Middle Full Stack Developer – 150 тыс. грн

"Мы ищем опытных сильных профессионалов среднего уровня, которые помогут управлять внутренними процессами и поддерживать наш веб-сайт. Наш идеальный кандидат должен иметь опытом работы не менее двух лет" , – говорится в объявлении.

Задачи:

Обслуживание корпоративного сайта компании с использованием HubSpot CMS/WordPress CMS

Создание новых и настройка существующих веб-приложений

Устранение неполадок и решение проблем.

Senior HTML developer – 110 тыс. грн

Требования:

От пяти лет опыта разработки программного обеспечения

Отличные навыки фронтенд-программирования

Уровень английского языка выше среднего (письменный и устный)

Технологии: TypeScript, GraphQL, React, Emotion, Библиотека тестирования React.

Senior Front-End Developer 104 тыс. грн

Требования:

Работа с техническими историями в компании

Внедрить новый интерфейс POC (подтверждение концепции)

Опыт работы с передовыми фреймворками/библиотеками для SPA (в идеале с ReactJS, Redux) и т.д.

Комплексные навыки разработки, включая современные функции JavaScript.

Senior Java Developer – 100 тыс. грн

Обязанности:

Ежедневное общение с Заказчиком и командой для достижения общей цели

Изучение запросов и разработка решений

Создание технических заданий

Выполнение модульного, интеграционного, нагрузочного, E2E-тестирования (от начала до конца)

PostgreSQL Administrator – 100 тыс. грн

Обязанности: