Работа в Украине: кому платят 150 тыс. грн
В Украине зарплаты выше 100 тыс. грн могут получать программисты. К примеру, специалист, который может сам разработать продукт (Full Stack Developer) в среднем зарабатывает 150 тыс. грн, сообщает Обозреватель.
Это следует из данных кадрового портала rabota.ua. По данным издания, все предложения в пятерке самых высокооплачиваемых – для IT-шников.
Middle Full Stack Developer – 150 тыс. грн
"Мы ищем опытных сильных профессионалов среднего уровня, которые помогут управлять внутренними процессами и поддерживать наш веб-сайт. Наш идеальный кандидат должен иметь опытом работы не менее двух лет", – говорится в объявлении.
Задачи:
- Обслуживание корпоративного сайта компании с использованием HubSpot CMS/WordPress CMS
- Создание новых и настройка существующих веб-приложений
- Устранение неполадок и решение проблем.
Senior HTML developer – 110 тыс. грн
Требования:
- От пяти лет опыта разработки программного обеспечения
- Отличные навыки фронтенд-программирования
- Уровень английского языка выше среднего (письменный и устный)
- Технологии: TypeScript, GraphQL, React, Emotion, Библиотека тестирования React.
Senior Front-End Developer 104 тыс. грн
Требования:
- Работа с техническими историями в компании
- Внедрить новый интерфейс POC (подтверждение концепции)
- Опыт работы с передовыми фреймворками/библиотеками для SPA (в идеале с ReactJS, Redux) и т.д.
- Комплексные навыки разработки, включая современные функции JavaScript.
Senior Java Developer – 100 тыс. грн
Обязанности:
- Ежедневное общение с Заказчиком и командой для достижения общей цели
- Изучение запросов и разработка решений
- Создание технических заданий
- Выполнение модульного, интеграционного, нагрузочного, E2E-тестирования (от начала до конца)
PostgreSQL Administrator – 100 тыс. грн
Обязанности:
- Обеспечение отказоустойчивых и доступности баз данных PostgreSQL
- Создание резервных копий, восстановления из резервных копий, мониторинг
- Оптимизация производительности БД, наладка, troubleshooting
- Обеспечение информационной безопасности
- Взаимодействие со смежными командами
- Предоставление PostgreSQL как сервиса