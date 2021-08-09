9 августа 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются День воздушных поцелуев, День книголюбов, Международный день коренных народов мира, Международный день коворкинга, сообщает УНИАН.

В Японии - День объятий, День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки, в Бельгии - Праздник дерева радости, в Токелау, Самоа - День отца, в ЮАР - День женщин, в США - День защиты леса от пожара, День "дымняшки", День победы в штате Род-Айленд, День польки, День вице-президента, День рукопожатия, День рисового пудинга, в Зимбабве - День национальных героев, в Суринаме - День коренных народов, в Канаде - День миротворцев, в Гренаде - Карнавальный понедельник, в Монако - Праздник святого Романа, в Сингапуре - День республики.

Памятные даты 9 августа, годовщины и события

В 1173 году в Италии началось строительство Пизанской башни.

В 1483 году в Ватикане состоялось открытие Сикстинской капеллы.

В 1859 году американский изобретатель Натан Эймс запатентовал эскалатор, правда, тогда он назвал эту непрерывно движущуюся конструкцию "крутящейся лестницей". В целом, патент именно на "эскалатор" впервые получил его соотечественник - Джесс Рено 33 года спустя. Но изобретение Эймса стало прототипом прекрасно всем знакомого устройства.

В 1942 году в этот день прошел "Матч смерти" в оккупированном гитлеровцами Киеве. Поединок между киевскими футболистами и немецкими, сыгранный в самый разгар Второй мировой, стал одним из самых трагичных в истории футбола.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 августа чтит память великомученика и целителя Пантелеймона. Другие названия дня: "Пантелеимон Кочанный", "Капустные щи", "Палий". В старину 9 августа начинался последний сбор лекарственных трав.

Что сегодня нельзя делать

Нежелательно выходить в поле, если дело идет к дождю. Это время сильных гроз, а вы будете самой высокой точкой в поле.

Приметы на 9 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

муравьи заделывают входы в муравейник - скоро будет дождь;

сильно стрекочут кузнечики - к ясной и сухой погоде.

Именины 9 августа

Именины у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Саввы, Ивана и Николая.