9 августа 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники
В этот день в мире отмечаются День воздушных поцелуев, День книголюбов, Международный день коренных народов мира, Международный день коворкинга, сообщает УНИАН.
В Японии - День объятий, День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки, в Бельгии - Праздник дерева радости, в Токелау, Самоа - День отца, в ЮАР - День женщин, в США - День защиты леса от пожара, День "дымняшки", День победы в штате Род-Айленд, День польки, День вице-президента, День рукопожатия, День рисового пудинга, в Зимбабве - День национальных героев, в Суринаме - День коренных народов, в Канаде - День миротворцев, в Гренаде - Карнавальный понедельник, в Монако - Праздник святого Романа, в Сингапуре - День республики.
Памятные даты 9 августа, годовщины и события
В 1173 году в Италии началось строительство Пизанской башни.
В 1483 году в Ватикане состоялось открытие Сикстинской капеллы.
В 1859 году американский изобретатель Натан Эймс запатентовал эскалатор, правда, тогда он назвал эту непрерывно движущуюся конструкцию "крутящейся лестницей". В целом, патент именно на "эскалатор" впервые получил его соотечественник - Джесс Рено 33 года спустя. Но изобретение Эймса стало прототипом прекрасно всем знакомого устройства.
В 1942 году в этот день прошел "Матч смерти" в оккупированном гитлеровцами Киеве. Поединок между киевскими футболистами и немецкими, сыгранный в самый разгар Второй мировой, стал одним из самых трагичных в истории футбола.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 9 августа чтит память великомученика и целителя Пантелеймона. Другие названия дня: "Пантелеимон Кочанный", "Капустные щи", "Палий". В старину 9 августа начинался последний сбор лекарственных трав.
Что сегодня нельзя делать
Нежелательно выходить в поле, если дело идет к дождю. Это время сильных гроз, а вы будете самой высокой точкой в поле.
Приметы на 9 августа
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- муравьи заделывают входы в муравейник - скоро будет дождь;
- сильно стрекочут кузнечики - к ясной и сухой погоде.
Именины 9 августа
Именины у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Саввы, Ивана и Николая.