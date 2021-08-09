Дожди с грозами и жара: прогноз погоды на 9 августа

Погода в Украине сегодня, 9 августа, будет местами дождливой и с грозами. При этом будет жарко. Хотя в западной части страны температура воздуха не поднимется больше +26 градусов. Исключением является Закарпатская область, где будет жарко, сообщает РБК-Украина.

На западе погода﻿ принесет дожди с грозами. Во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областях +24+26. В Хмельницкой области +25+27. В Черновицкой области +26+28, в Закарпатской области +27+29.

На севере без осадков. В Черниговской области +28+30, в Сумской области +29+31.

В центральной части погода будет также без дождей. В Черкасской и Днепропетровской областях +28+30. В Полтавской и Кировоградской областях +29+31.

На востоке дождь пройдет в Донецкой и Харьковской областях. При этом температура воздуха составит +29+31. В Луганской области без осадков и +32+34.

На юге без осадков. В Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях +29+31.

В Крыму также без дождя и +29+31.

В Киеве﻿ дождя не будет. Температура воздуха составит +29+31. При этом будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с.