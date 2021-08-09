Штрафы за ГМО увеличат в 100 раз: что будет на прилавках

В Кабмине решили всерьез взяться за торговлю в Украине генно-модифицированными продуктами (ГМП). Правительство на днях одобрило два соответствующих законопроекта, которые еще должны получить поддержку Рады и президента. Первый – относительно усиления госконтроля за использованием ГМО и оборотом ГМ-продукции, сообщает UBR.

Второй законопроект касается ужесточения ответственности за нарушения в этой сфере. Штрафы вырастут с действующих 85-136 грн до 3,4-5,1 тыс. грн для граждан (реализаторов), и со 119-170 грн до 3,4-17 тыс. грн – для чиновников, закрывающих глаза на допуск к продаже такой продукции без надлежащего маркирования.

Иными словами, минимально штрафы вырастут в 28 раз, а максимально – в 100 раз.

Новации предусматривают также и создание эффективных механизмов предотвращения таких правонарушений. Законопроекты определяют четкие процедуры и механизмы по обращению с ГМО, требования к маркировке ГМ-продукции, а также не позволяют вводить потребителей в заблуждение.

Исполнительный директор Союза потребителей Максим Несмиянов в разговоре с нами обращает внимание, что хоть власти и планируют увеличить штрафы, самой статистики относительно частоты нарушений нет.

В чистом виде украинцы ГМО не видели и не увидят

Директор ОО "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин обращает внимание, что ГМО – "одноразовое мероприятие". На дачах землевладельцы этим заниматься не будут. Чтобы вырастить ГМ-продукцию, надо купить ГМ-рассаду, которая живет год. Она даже внешне отличается.

Например, ГМ-картошка в полтора-два раза больше. Она не дает дальнейшего потомства. Никто не будет ее выращивать дома. Разве что кукурузу можно перепутать. Но все остальное отличить в первичном виде можно с легкостью. Как правило, ГМО используют именно для дальнейшей переработки, когда концов найти уже невозможно.

"Вы не купите в магазинах картофелину на полкилограмма. Как и помидор гигантских размеров. Такая продукция в сыром виде на прилавки не поступает. ГМО выращивается, чтобы увеличить урожай для переработки. Тем более, такая продукция защищена от вредителей и гнилья. Жуки облетают ее десятой дорогой" , – говорит он.

В Украине ГМО распространено не так, как в мире. У нас своя специфика. Именно отчасти по этой причине конечные потребители не почувствуют каких-либо ценовых колебаний. Домохозяйств законы, если их примет парламент, никак не коснутся.

"На сегодняшний день сельскохозяйственное производство за границей ведут специализированные компании. В Украине же основная продукция поступает к потребителям из домохозяйств населения. Свыше 90% картошки, которую едят украинцы, поступает к ним именно из домохозяйств" , – отметил эксперт.

Главное – маркировка

На этикетке должно быть четко написано, модифицирована эта продукция или нет. В банке с консервированной кукурузой этого на глаз не определишь. Это можно заметить лишь по этикетке. И это касается всех продуктов. В переработке это – вещь принципиальная. Начиная картошкой и заканчивая деликатесами, которые стоят очень недешево.

Аграрии только выиграют, убеждают в Кабмине

В Минэкономики полагают, что эти законопроекты обернутся для отечественных аграриев одними плюсами. Например, замглавы министерства Ирина Новикова считает, что после одобрения Радой и президентом этих инициатив фермеры смогут легально использовать ГМ-сорта растений.

Дело в том, что ГМО уже давно находится в обращении на украинском рынке, но сейчас все это – незаконная и бесконтрольная деятельность. Во-вторых, аграрии получат доступ к последним достижениям науки и технологий, к более продуктивным сортам и смогут собирать больше урожая. А это значит рост доходов.

"Аграрии получат доступ к сортам, которые являются более устойчивыми к засухе, к высокой температуре, к болезням, к вредным организмам и пр. Как следствие, аграрии будут иметь меньшие потери урожая, а экономика – большие объемы производства" , – прогнозирует чиновница.

И последний плюс. Вследствие устойчивости ГМО-сортов к болезням и вредным организмам фермеры смогут уменьшить использование средств защиты растений (СЗР), а значит – снизить негативное влияние на окружающую среду, меньше вредить здоровью потребителей и сократить расходы на СЗР.