Британский ученый дал прогноз о будущем COVID-19

Пока в мире свирепствует пандемия коронавируса, врачи и ученые пытаются предугадать дальнейшее развитие событий. Прогнозы колеблются от весьма оптимистических до совсем пессимистических, сообщает Страна.ua.

Так, к примеру, Пол Хантер, профессор Нориджской медицинской школы при Университете Восточной Англии, считает, что вскоре Covid-19 может стать только одной "формой простуды".

По мнению профессора уже через несколько лет заболевание будет протекать бессимптомно или же в очень легкой форме. Пол Хантер также назвал главные симптомы при заражении человека штаммом "Дельта". Это в подавляющем числе случаев боль в горле (как при ангине) и насморк.

Ученый уверяет, что на Земле не удастся добиться всеобщего коллективного иммунитета к коронавирусу, однако человечество может спасти баланс между невосприимчивостью к вирусу и дальнейшим распространением инфекции.

Пол Хантер напомнил, что многие из известных коронавирусов выходят на свой пик активности в зимние месяцы. Но с годами смертоносность Covid-19 будет только падать.

Профессор также считает, что штамм "Дельта" стал финальной точкой в эволюции SARS-CoV-2. Однако, это не причина для отказа от вакцинации.