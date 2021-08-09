COVID-19 у привитых: какой шанс заразиться

У людей, которые привиты двумя дозами вакцины, втрое меньше шансов заразиться. При этом, они должны быть внимательными к своему здоровью, поскольку заболеть коронавирусом все же могут.﻿ Об этом рассказали ученые Имперского медицинского колледжа Великобритании, сообщает РБК-Украина.

Эксперты для своего исследования проверили 100 тысяч человек в период с 24 июня по 12 июля. Они подчеркнули, что ни одна вакцина не является полностью эффективной от COVID-19.

Ученые отметили, что риск заражения после вакцинации уменьшается на 50-60%. После контакта с больным на коронавирус, у вакцинированных риск заболеть составляет 3,84%, тогда как у не вакцинированных - 7,23%.

Медики также заявили, что штамм "Дельта" быстро распространяется и им могут болеть те, кто сделал уже две прививки.

Автор: Роман Мирончук