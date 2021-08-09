Автоимпортеры хотят обнулить ввозную пошлину: цены упадут

В случае установления ввозной пошлины 0% на импортные автомобили, их стоимость в Украине может снизиться минимум на 12%. Кроме легковушек, этот подход целесообразно применить также к грузовикам и мотоциклам, сообщает UBR.

Такую обновленную законодательную инициативу предложат на рассмотрение нардепам и Кабмину, заявил гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

По его словам, данный вопрос участники рынка поднимали еще два года назад. Тогда поддержки у парламентариев инициатива не встретила.

Чего хотят импортеры

Сегодня после подписания соглашения со Всемирной торговой организацией (ВТО) в Украине пошлина на автомобили составляет 10%. По словам Назаренко, это самая маленькая ставка, которую разрешает ВТО.

После подписания соглашения с ЕС в Украине эта ставка еще больше уменьшится. Для этого отведен десятилетний период.

Трактовка возможна разная – до 2024-го или 2027 года пошлина на европейские автомобили будет 0%. А на японские, американские, корейские, китайские – останется 10%, отметил Олег Назаренко.

Глава ВААИД предложил не ждать 2027 года, а установить пошлину 0% как можно скорее. Но не только на европейские, но и на другие автомобили – кроме произведенных в стране-агрессоре (РФ).

В последнем случае запрет не должен распространяться на ввоз автомобилей физическими лицами – там будет ставка 10%.

Глава ВААИД убежден, что в необходимости данной нормы можно будет убедить и депутатов, и правительство – все профильные министерства и парламентские комитеты.

Раньше ведь никто не верил, что получится отменить "коррупционный техосмотр" – но это удалось, подмечает он. То же касается и ликвидации доверенности на право управления автомобилем.

Сомневающиеся утверждали, что "нотариальная мафия" просто так не расстанется с миллиардами гривен за оформление по сути фиктивных "бумажек". Но это тоже удалось, подчеркнул Назаренко.

По его мнению, против "нулевой пошлины" может выступить правительство.

"Потому что каждая "копеечка", которую не доплачивают автомобилисты, естественно, уменьшает бюджет", – подчеркнул он.

Олег Назаренко напомнил, что когда правительство ввело спецпошлины на импорт автомобилей, то это решение было оспорено в суде. И с помощью ВТО, которая рекомендовала отменить ее, получилось "победить".

По словам главы ВААИД, можно понять любого министра, отвечающего за налоги – "он захочет обложить налогами всех и все". Но ведь граждане тогда начнут уклоняться, и закон фактически не будет работать.

До 2009 года пенсионный сбор нужно было платить каждый раз, когда приходилось ставить на учет автомобиль – несколько процентов от стоимости машины.

Совет автомобилистов при Кабмине тогда назвал такую практику "поборами". И тогдашнее правительство отменило спорную норму.

В чем выгода для государства

Олег Назаренко отметил, что логичным шагом со стороны Евросоюза было бы также установить 0%-ную пошлину для автомобилей, которые могли быть произведены в Украине.

Выгода властей в том, что в нашу страну пришли бы китайские инвесторы. Они очень хотят попасть на европейский рынок. Но им, во-первых, мешает сертификация и, во-вторых, 10%-ная ввозная пошлина.

Поэтому Great Wall строит завод в Болгарии – и в дальнейшем сможет продавать свои автомобили по всей территории ЕС.

Побывав в странах Европы можно заметить, что французы как патриоты ездят на Peugeot, Renault, Citroen. Немцы по тем же соображениям – на BMW, Volkswagen, Audi. Но такси во всех европейских столицах – Берлине, Париже, Лондоне – это, как правило, Hyundai и KIA.

Патриотизм – вещь похвальная, но бизнесмены будут просчитывать самые выгодные варианты по соотношению "цена – качество".

В случае, если указанная инициатива вступит в силу, можно ожидать снижения цен на импортные автомобили как минимум на 12%, уверен Олег Назаренко.

Плюсы и минусы для покупателей и продавцов

Директор дилерского центра Ford "ВиДи-Край Моторз" Виталий Дорофеев уверен, что в случае обнуления ввозной пошлины "однозначно выиграют покупатели".

По его словам, маржа заработка на продаже нового автомобиля минимальна.

"Сейчас больше зарабатывают на сервисе" , – отметил он.

Поэтому если кто-то установит слишком высокие цены, то проиграет.

Виталий Дорофеев выразил сомнение, что правительство пойдет на такой шаг.

"Государство недополучит очень большой кусок налогов" , – подчеркнул он.

Если допустить, что законопроект будет принят и цены снизятся, то спрос вырастет на автомобили среднего класса. Если новая машина стоит $20 тыс., а у покупателя есть $15 тыс., то он скорее купит подержанную из США или ЕС.

Но если цена будет $18 тыс., то есть вероятность, что на недостающую сумму будет взят кредит. Можно ожидать оживления и среди премиум-класса – ведь при стоимости $50 тыс. уменьшение цены на $5 тыс. – будет весьма ощутимым.

"Хотя мое мнение – глобально это рынок не перераспределит, спрос как был 100-110 тыс. машин в год, так и останется. В следующем будет 120 тыс." , – уверен директор "ВиДи-Край Моторз".

Он отметил и потенциально негативный эффект для владельцев "бэушных" автомобилей. Ведь если кто-то рассчитывал продать свою старую машину за $12 тыс., то цена вряд ли поднимется выше $10 тыс.