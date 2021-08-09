Солнечная Португалия: путеводитель по Лиссабону

После продолжительного действия карантинных ограничений Португалия открылась для украинских путешественников, начиная с 26 июля. Это шанс для поездки, который непременно стоит использовать этим летом. Чтобы поехать в страну, на границе необходимо предоставить негативный ПЦР-тест (за 72 часа до въезда), тест на антиген (за 48 часов) или действующий, выданный в любой стране ЕС COVID-сертификат, сообщает РБК-Украина.

Каждое место и людей в Лиссабоне хочется фотографировать. От дедушек с чашкой кофе в уличных кафе до старых дворцов, от крыш до чёрно-белых закрученных мозаик на тротуарах.

Цвета зданий – теплый апельсиновый, морской зеленый и бирюзовый, Тиффани, коралловый и все оттенки, что между ними. Бело-синие керамические плитки азулежу на фасадах зданий рассказывают свои давние истории.

Фото: Улицы Лиссабона (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

А еще в городе - волшебный свет. Это трудно объяснить, пока там не побываешь. Возможно, на это влияют более 300 солнечных дней в году. Впрочем, весь Лиссабон - словно один большой музей сам по себе.

Где поселиться

В районе бульвара Avenida da Liberdade много хороших отелей, пешеходная доступность к центру и главным достопримечательностям, аллея магазинов.

Фото: Традиционные продукты (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Завтраки и кофе

Традиционные

A Padaria Portuguesa – сеть современных пекарен по всему Лиссабону. Хотя бы раз позавтракайте в одной из них. Утром вы здесь увидите реальную жизнь реальных горожан. Нормальные нетуристические цены (не так как в популярных исторических кондитерских).

На завтрак, паштел де ната – знаменитые португальские сладкие корзиночки с кремом, в которые влюбился весь мир. Круглая корзинка из слоеного теста с заварным яичным кремом, посыпанная корицей и сахарной пудрой. Их лучше всего есть свежевыпеченными и теплыми. В разных пекарнях их выпекают немного по-разному. Здесь они именно такие, какими их любят местные.

Добавим стакан свежевыжатого апельсинового сока и "бику" (так местные называют эспрессо). И вот мы уже чувствуем счастливый ритм города и видим мир глазами лиссабонца.

Фото: Паштел де ната – португальские сладкие корзиночки с кремом (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Морепродукты

Cervejaria Ramiro – шумно, много народу, очень популярное место. Но пообедать в Рамиро – это must-visit в Лиссабоне. Работает с 1950-х годов. Лучше приходить днём, есть шанс получить свободный столик.

Устрицы и крабы, лобстеры, тюрбо и дорада, креветки и каракатицы на гриле, вонголе А Бульау Пату, мидии, редкие и дорогие моллюски персебеш.

Адрес: Avenida Almirante Reis, 1H.

Фото: Морепродукты, которые стоит попробовать в Португалии (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Традиционные

A Cevicheria – ресторан перуанской кухни. Хоть и не про Португалию. Но Лиссабон, как и любой мегаполис, это микс кухонь мира. А здесь лучший севиче, такос с тунцом и писко сауэр в городе.

Адрес: Príncipe Real – R. Dom Pedro V 129.

Фото: Устрицы в одном из заведений города (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Обед или ужин

Martinho da Arcada – старейший кафе-ресторан города. Работает с 1782 года. Исторические интерьеры, классическая португальская кухня. Любимое место поэта и мыслителя Фернандо Пессоа (сравним по значимости для португальцев с Тарасом Шевченко для украинцев).

Адрес: Praça do Comércio 3.

Фото: Португальские сыры (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Модные

Time Out Market Lisbon – если вы приехали большой компанией, и каждый хочет разного, идите, конечно, на Тайм Аут Маркет. Это один из первых фудмаркетов нового типа в мировых столицах. Создан в 2014 году и остаётся сверхпопулярным местом. Более 40 точек ресторанов и баров с осьминогами, устрицами, бургерами, стейками, суши, пиццей, живой музыкой.

Адрес: Av. 24 de Julho 49.

Фото: Обед по-португальски (Татьяна Острогляд/для РБК-Украина)

Модные и трендовые

Embaixada – центр альтернативной моды. Место, которое очень отличается от традиционных шоппинг-центров. Скорее это особенная коллекция симпатичных баров, ресторанов и магазинов местных дизайнеров в историческом дворце 19 века.

Адрес: Praça do Príncipe Real 26.

Бутик одежды "+351" – название обозначает португальский национальный телефонный код. Основатель бренда Ана изучала дизайн в Лиссабоне, а затем получила степень магистра дизайна одежды в Бразилии, где позже работала в других модных брендах.

Ана вернулась в Лиссабон в 2015 году и создала +351. Это одежда, обувь и аксессуары в непринужденном повседневном стиле, отражающие современный образ жизни в Лиссабоне и плюс - страсть основательницы к серфингу, музыке и искусству.

Адрес: Rua da Anchieta Nº7.

Фото: Уютные кварталы города (Татьяна Острогляд / для РБК-Украина)

Banema Studio – новый концептуальный магазин в центре Лиссабона для всех, кто интересуется архитектурой и дизайном. Отличная коллекция ароматов для дома, канцелярских товаров и текстиля, коллекционные предметы интерьера от португальских дизайнеров Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura.

Адрес: Rua Coelho da Rocha, 27c.

Музеи

Рекомендую Музей Калуста Гульбенкяна (Museu Calouste Gulbenkian) Одна из сильнейших частных коллекций искусства. То, что больше нигде не увидишь: собрание работ Рене Лалика. Лалик – французский ювелир и мастер стеклянного искусства. В своих работах он использовал эмаль и стекло вместе с золотом, опалами, бриллиантами, жемчугом или аметистами.

Адрес: Av. de Berna 45A.

Автор: Татьяна Острогляд