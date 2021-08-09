Во Львовской кофейне нашли способ применения флага "ДНР"

Во Львове у недавно открывшейся кофейни при входе лежит флаг "Донецкой народной республики". Посетители, стоя на нем, делают заказ, сообщает Корреспондент.

"Кофейня во Львове. Флаг фейковой республики именно там, где и должен быть, и используется по назначению", - говорится в сообщении.

Коврик с флагом "ДНР" лежит у кофейни Кава милитари на улице Городецкой, 23.

Известно, что кофейню открыли два ветерана Игорь Флерко и Ростислав Грицкив 8 августа.

На страницах кофейни в соцсетях отмечается, что они ежемесячно отдают часть прибыли украинской армии.