Латвия сообщила о риске инцидента между НАТО, РФ и Беларусью

Использование Беларусью мигрантов как оружия и грядущие беларуско-российские военные учения увеличивают риск инцидента с военными НАТО в странах Балтии и Польше. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Лига.net.

Глава МИД Латвии напомнил, что на сентябрь запланированы беларуско-российские учения Запад-2021, во время их проведения возрастет вероятность "недопонимания, некоторых несанкционированных действий".

"У нас есть пограничный кризис, у нас проходят крупные военные учения на границах стран НАТО, также увеличено присутствие со стороны Литвы, Эстонии и Польши количества пограничников и воинских формирований. Конечно, это увеличивает вероятность инцидентов", – сказал он.

По его словам, если кто-то планирует провокации – то их будет видно. При этом Ринкевичс считает, что интереса к умышленным полномасштабным военным провокациям нет.

Чиновники балтийских стран заявляют, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает незаконным мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки туры с доставкой до границ Литвы. В итоге в Литву в этому году приехало 4000 нелегальных мигрантов – в 50 раз больше, чем годом ранее.

Ринкевичс называет такие действия "проявлением гибридной войны" и предполагает, что Россия так или иначе причастна к действиям в Беларуси.