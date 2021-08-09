Амнистия капитала: декларанты будут открывать спецсчета в банках

Нацбанк определил порядок открытия и ведения текущих счетов со спецрежимом использования для добровольного декларирования. Решение регулятора связано с исполнение норм закона №1539-IX о добровольном декларировании, который предусматривает введение в Украине налоговой амнистии, сообщает UBR.

Центробанк позволил открывать счета в иностранной и нацвалюте, а также банковских металлах. Для этого физлица, которые намерены воспользоваться правом на одноразовое добровольное декларирование, должны обратиться в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования и размещения наличных средств.

Декларант сможет это сделать через операционную кассу банка по заявлению на перевод наличных средств. При этом в графе "назначение платежа/содержание операции" нужно указать добровольное декларирование.

После подтверждения источников происхождения средств, банковских металлов декларант имеет такие права:

перечислить средства, банковские металлы на собственный текущий счет физлица, открыый в украинском банке;

снять средства и закрыть спецсчет;

подать в банк заявление, чтобы использовать в дальнейшем этот счет как текущий, для собственных нужд.

Указанные нормы Нацбанк закрепил положением №83 от 5 августа 2021 года, которое вступает в силу с 1 сентября этого года и действует до 1 сентября 2022-го. Соответствующий закон также предполагает, что добровольное декларирование производится в этот отрезок времени.