В аквапарке Днепра утонул ребенок

В Днепре в бассейне аквапарка Happy Day утонул ребёнок. Его пытались реанимировать другие посетители и врачи, но безуспешно, сообщает УНИАН.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 августа. На место происшествия прибыли два автомобиля скорой медицинской помощи, однако спасти мальчика медикам не удалось.

По предварительным данным, ребенок утонул в большом бассейне развлекательного комплекса Happy Day.

Свидетели происшествия и прибывшие врачи пытались оказать ему помощь.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

По данным издания "Наше місто", мальчику было 9 лет. Он приехал в аквапарк вместе с матерью.